Tadic'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin uçağı yeniden havalandı!

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe gemileri yaktı. Beşiktaş'ın elinden Tadic'i kapan sarı-lacivertliler frene basmıyor. Kadrosunu üst düzey yapmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi yeni rotasını belirledi.

TADIC'İ GETİRİP YENİDEN GİTTİ

Dün gece geç saatlerde Tadic'i İstanbul'a getiren Ali Koç'un özel uçağı yeniden havalanarak İngiltere'ye uçtu.

ROTA: ZAHA

Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Zaha olduğu öğrenildi. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertli yönetimin, Zaha'nın isteklerini kabul ettiği öğrenildi.

