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Tadic'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin uçağı yeniden havalandı!

16.07.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Sırp orta saha Dusan Tadic’i transfer görüşmelerini tamamlamak için gece geç saatlerde İstanbul’a getirdi. Dzeko transferinin ardından Tadic'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir transfer daha yapmak için harekete geçti.

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe gemileri yaktı. Beşiktaş'ın elinden Tadic'i kapan sarı-lacivertliler frene basmıyor. Kadrosunu üst düzey yapmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi yeni rotasını belirledi.

TADIC'İ GETİRİP YENİDEN GİTTİ

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Dün gece geç saatlerde Tadic'i İstanbul'a getiren Ali Koç'un özel uçağı yeniden havalanarak İngiltere'ye uçtu.

ROTA: ZAHA

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Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Zaha olduğu öğrenildi. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertli yönetimin, Zaha'nın isteklerini kabul ettiği öğrenildi.

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