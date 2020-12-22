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Tadına asla bakamayacağız! 6 bin dolara karpuz, 504 dolara bal

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Tadına asla bakamayacağız! 6 bin dolara karpuz, 504 dolara bal

Havyar ve yer mantarı gibi ürünlerin pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bazı şeyler bunu bir adım daha ileri götürüyor. Bu kategoride birkaçını bir listeye ekledik. İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri.

450 euroya bir kalıp çikolata veya 6 bin euroya bir karpuz isteyen var mı? Bu ürünler çılgın fiyatlara satılıyor.

NAKAZAWA SÜTÜ

Japonya'da üretilen Nakazawa inek sütü, dünyanın en pahalı sütüdür. Fiyatı, ortalama süt fiyatının tam 30 katıdır. Süt haftada bir kez şafak vakti ineklerden sağılır. Şafak vakti sağılmasının nedeni, bu vakitte ineklerin sütlerinin besin değerinin yüksek olmasıdır. Sütün bir litresi yaklaşık 50 euro.

COFFIN BAY İSTİRİDYELERİ

Güney Avustralya'daki bir istiridye çiftliğinde, dünyanın en pahalı istiridyelerini yetiştiriyorlar. Coffin Bay King istiridyesinin büyümesi yaklaşık yedi yıl sürer ve devasa boyuttadır. Genellikle bir kilonun üzerindedirler. İstiridyenin kendine özgü bir tadı vardır ve eti sert ve suludur. Bu, kabuklu deniz hayvanlarının boyutu ve yaşından kaynaklanmaktadır. Bu özel istiridyeler için yaklaşık 60 Euro ödemeniz gerekecek.

WAGYU

Wagyu, özel bir et parçasıdır. Zengin bir tada ve süper pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Etin tamamen gündemde olduğu Wagyu yemekleri bile var. Wagyu, A'dan C'ye kadar farklı sınıflandırmalara sahiptir. En yüksek derecelendirmeye sahip bir kilo Wagyu size yaklaşık 170 euroya mal olacak.

MATCHA ÇAYI

Bu biraz daha tanıdık gelebilir. Matcha, Japonya'dan çeşitli fiyat aralıklarında bulunabilen yeşil bir çaydır. Fiyatlardaki bu karma eşleşme nereden geliyor? Ucuz matcha, genellikle kek veya dondurma için gıda boyası olarak kullanılan tozdur. Matcha çayı çok daha kalitelidir ve en iyi matcha tören etiketine sahiptir. Matcha ne kadar yeşilse, kalite ve tat o kadar iyidir. En iyisine mi gidiyorsun? Ceplerinizin derinliklerine uzanmanız gerekecek. Yarım kilo Ceremonial Matcha yaklaşık 200 euroya mal oluyor.

TO'AK ÇİKOLATASI

Bunlar dünyanın en pahalı çikolatalarıdır. Ama neden? To'ak çikolata % 73 saf kakaodan oluşur ve tamamen Ekvador'da yapılır. Çikolata, eski konyak ve viski fıçılarında yıllandırılır. Bu da ona diğer çikolatalarla kıyaslanamayacak kadar özel bir tat verir. Tadı tam olarak nasıl merak ediyorsanız sadece bir bar için 450 euro ödemeniz gerekecek.

SAF VANİLYA

Bu, bu listede görmeyi beklediğiniz bir şey olmayabilir, ancak vanilya dünyadaki en pahalı baharattır. Vanilyayı Madagaskar'dan yetiştirmek ve toplamak çok zor ve emek oldukça yoğun. Dolayısıyla kilo başına yaklaşık 300 Euro'luk yüksek fiyat etiketi bulunuyor. En yüksek kalitede vanilyayı böyle elde edersiniz. Vanilya, toplandıktan sonra birkaç ay kurutulur. Toplam üretim süreci yaklaşık bir yıl sürer. Bu birçok şeyi açıklıyor!

MANUKA BALI

Manuka çalılarından gelen balın boğaz ağrısından, gribe kadar her şeyi iyileştirdiğine inanılıyor. Son derece faydalı olan bu balın sahteleri de üretilmiyor değil. 504 dolar vererek orijinalini satın alabilirsiniz.

LA BONNOTTE PATATESİ

Listedeki bir başka şaşırtıcı ürün: patates. Yine de La Bonnotte, dünyadaki en pahalı ürünlerden biridir. Fransız patatesleri yalnızca küçük bir adanın mineral yeşilinde yetişir. Bu özel patatesler bazen kilo başına 400 Euro'dan fazlaya satılıyor.

DENSUKE KARPUZU

Listeyi meyve ile bitiriyoruz çünkü bu bile oldukça pahalı olabilir. Bu karpuz Japonya'dan geliyor ve dünyadaki en pahalı meyvelerden biri. Sert, gevrek ve tatlıdır, ancak bu değerli meyvelerin sadece 100'ü her yıl hasat edilmektedir. Densuke karpuzlarının müzayedesi yapılır ve her birinin en fazla 6 bin dolara satıldığı bilinir.

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