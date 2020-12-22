Tadına asla bakamayacağız! 6 bin dolara karpuz, 504 dolara bal

450 euroya bir kalıp çikolata veya 6 bin euroya bir karpuz isteyen var mı? Bu ürünler çılgın fiyatlara satılıyor.

NAKAZAWA SÜTÜ

Japonya'da üretilen Nakazawa inek sütü, dünyanın en pahalı sütüdür. Fiyatı, ortalama süt fiyatının tam 30 katıdır. Süt haftada bir kez şafak vakti ineklerden sağılır. Şafak vakti sağılmasının nedeni, bu vakitte ineklerin sütlerinin besin değerinin yüksek olmasıdır. Sütün bir litresi yaklaşık 50 euro.

COFFIN BAY İSTİRİDYELERİ

Güney Avustralya'daki bir istiridye çiftliğinde, dünyanın en pahalı istiridyelerini yetiştiriyorlar. Coffin Bay King istiridyesinin büyümesi yaklaşık yedi yıl sürer ve devasa boyuttadır. Genellikle bir kilonun üzerindedirler. İstiridyenin kendine özgü bir tadı vardır ve eti sert ve suludur. Bu, kabuklu deniz hayvanlarının boyutu ve yaşından kaynaklanmaktadır. Bu özel istiridyeler için yaklaşık 60 Euro ödemeniz gerekecek.

WAGYU

Wagyu, özel bir et parçasıdır. Zengin bir tada ve süper pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Etin tamamen gündemde olduğu Wagyu yemekleri bile var. Wagyu, A'dan C'ye kadar farklı sınıflandırmalara sahiptir. En yüksek derecelendirmeye sahip bir kilo Wagyu size yaklaşık 170 euroya mal olacak.