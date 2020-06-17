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Tadına bakan bir daha yemek istiyor! Lübnan usulü mütebbel tarifi...

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Dünyanın en renkli ve çeşitli mutfakları arasında yer alan Lübnan mutfağı, mezeler açısından da mükemmel seçenekler sunmayı başarıyor. Lübnan usulü mütebbel de özellikle közlenmiş ve tahinli tarifleri sevenler için hem pratik hem lezzetli bir alternatife dönüşüyor. Siz de bu özgün lezzeti, vereceğimiz tarif sayesinde kendiniz yaparak deneyebilirsiniz.

Tadına bakan bir daha yemek istiyor! Lübnan usulü mütebbel tarifi...

Kibbe, humus, babagannuş ve tabule gibi birbirinden farklı tatlarıyla adeta meze zengini bir ülke olan Lübnan, kendine has mütebbel tarifiyle de meze tutkunlarının gönlünü çalmayı başarıyor. Hafif ve günün her saati tüketilebilecek bu meze çeşidiyle siz de sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Ayrıca Lübnan usulü mütebbel, yalnızca birkaç malzeme ve adımdan oluşan tarifiyle de avantaj yaratıyor.

MÜTEBBEL SAYESİNDE BASİT MALZEMELERLE ÜST DÜZEY LEZZET

Ana malzemelerini tahin ve közlenmiş patlıcanın oluşturduğu mütebbel, bulunması kolay ve yaygın olarak tüketilen malzemelerden oluşuyor. Toplamda beş farklı malzeme içeren bu meze tarifinin tüm içeriğini market veya pazarlarda kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca oldukça ekonomik bir meze çeşidi olan mütebbel, yalnızca pratiklik açısından değil; aynı zamanda maliyet açısından da cazip bir hal alıyor. İşte mütebbel yapımı için gereken malzemeler:

250 gram közlenmiş patlıcan
4 çorba kaşığı tahin
2 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı

YALNIZCA BİRKAÇ ADIMDA HARİKA BİR MÜTEBBEL YAPMAK MÜMKÜN

Kolayca bulunabilen ve ekonomik malzemeleri dışında mütebbelin yapımı da oldukça basit adımlardan meydana geliyor. Herhangi elektrikli bir mutfak eşyasına ihtiyaç duymadan, yalnızca basit mutfak gereçleriyle siz de bu tarifi zorlanmadan yapabilirsiniz. Kesme tahtası, orta büyüklükte bir bıçak, rende, havan ve meyve sıkacağı bu tarif için yeterli. Mütebbelin yapımı ise şu şekilde:

Közlenmiş patlıcanları olabildiğince küçük şekilde doğrayın.
Sarımsakları rendeledikten sonra havanda dövün ve patlıcanlara ekleyin.
Ardından tahini de bu harca ekleyin ve karıştırın.
Limonun suyunu sıktıktan sonra zeytinyağıyla birlikte harcın üzerine dökün.
Son olarak tüm malzemeleri homojen bir hale gelene kadar karıştırın.
Dilerseniz yapmış olduğunuz mütebbeli ceviz parçaları ve nar taneleriyle de süsleyebilirsiniz.

MÜTEBBEL HANGİ YEMEKLERLE BİRLİKTE İYİ GİDER?

Mütebbeli tek başına tüketebileceğiniz gibi çeşitli yemeklerin yanında da yiyebilirsiniz. Örneğin; etli yemekler, kebap çeşitleri veya deniz ürünleri bu yemeklerden yalnızca birkaçını oluşturuyor. Mütebbeli kızarmış ekmek üzerinde ya da lavaş ile birlikte kahvaltılık gibi değerlendirebilmeniz de mümkün. Dilerseniz mütebbel ile birlikte farklı mezeleri bir araya getirdiğiniz Lübnan tarzı bol mezeli bir sofra da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca diğer ünlü bir Lübnan lezzeti humusa göre daha hafif olan mütebbeli, özellikle nohut içermediği ve sindirimi çok daha kolay olduğu için humus yerine de tercih edebilirsiniz.

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