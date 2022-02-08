Tadına bakan mest olacak: Lezzet şöleni yaşatan brownie kurabiye tarifi

Mis kokulu kurabiyeleri çok seviyor ve aynı zamanda şerbetli tatlılardan da vazgeçemiyorsanız bu tarif tam size göre olmalı! İştah kabartan kakaosu, tereyağının müthiş kokusu, hafif şerbeti ile yemelere doyamayacağınız; çay saatlerinin ve gün tabaklarının yıldızı olmaya aday bu kurabiye tarifi için evdeki malzemeler bile yeterli olacak. Hem pratik hem az malzemeli bu lezzet şöleni için sizi tarifimize alalım...
MALZEMELER
KURABİYE İÇİN:
Oda sıcaklığında 125 gram tereyağı (ya da margarin)
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
ŞERBET İÇİN:
1 bardak su
YAPILIŞI
Tarife başlarken ilk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için küçük boy bir tencere içerisine 1 su bardağı şeker ve bir bardak suyu ilave edin. Karışımı kaynamaya bırakın. 5-6 dakika kaynadıktan sonra kenara alın ve ılıması için bekletin.
Cam karıştırma kasesi içerisine tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, kakao ve yumurtayı alın.
Çırpma teli yardımıyla homojen bir kıvam alan dek karıştırın.
Bir eleme aparatı kullanarak un, vanilya ve kabartma tozunu kakaolu karışım içerisine ilave edin ve elle yoğurmaya başlayın.
Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurmaya devam edin.
Bir fırın tepsisi içerisine yağlı kağıt serin ve tüm hamurları ceviz büyüklüğünde kopararak tepsiye dizin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyun ve ardından 10 dakika kadar pişirin.
İlk sıcaklığı geçen kurabiyelerinizi ılıyan şerbetin içerisine batırıp çıkarın.
Bir servis tabağına tüm kurabiyeleri alarak aynı işlemi tekrar edin.
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