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Tadına bakan mest olacak: Lezzet şöleni yaşatan brownie kurabiye tarifi

08.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde çay ve kahve molaları vermeye bayılıyor, yanına da mutlaka atıştırmalık tatlı yiyecekler arıyoruz. Bu kimi zaman bir kurabiye, kimi zaman bir kekken iki tarifin birleştirilmesi ile ortaya çıkan nefis brownie kurabiye ile lezzet festivali yaşayacaksınız. Dolu dolu kakao lezzeti alabileceğiniz enfes bir tarif için mutfağın kapısını şimdiden aralamaya ne dersiniz? Tam kıvamlı brownie kurabiyenin yapılışı için buyurun...

Tadına bakan mest olacak: Lezzet şöleni yaşatan brownie kurabiye tarifi

Mis kokulu kurabiyeleri çok seviyor ve aynı zamanda şerbetli tatlılardan da vazgeçemiyorsanız bu tarif tam size göre olmalı! İştah kabartan kakaosu, tereyağının müthiş kokusu, hafif şerbeti ile yemelere doyamayacağınız; çay saatlerinin ve gün tabaklarının yıldızı olmaya aday bu kurabiye tarifi için evdeki malzemeler bile yeterli olacak. Hem pratik hem az malzemeli bu lezzet şöleni için sizi tarifimize alalım...

BROWNIE KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

KURABİYE İÇİN:

  • Oda sıcaklığında 125 gram tereyağı (ya da margarin)

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 3 su bardağı un

ŞERBET İÇİN:

  • 1 bardak su

  • 1 su bardağı şeker

YAPILIŞI

  • Tarife başlarken ilk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için küçük boy bir tencere içerisine 1 su bardağı şeker ve bir bardak suyu ilave edin. Karışımı kaynamaya bırakın. 5-6 dakika kaynadıktan sonra kenara alın ve ılıması için bekletin.

  • Cam karıştırma kasesi içerisine tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, kakao ve yumurtayı alın.

  • Çırpma teli yardımıyla homojen bir kıvam alan dek karıştırın.

  • Bir eleme aparatı kullanarak un, vanilya ve kabartma tozunu kakaolu karışım içerisine ilave edin ve elle yoğurmaya başlayın.

  • Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurmaya devam edin.

  • Bir fırın tepsisi içerisine yağlı kağıt serin ve tüm hamurları ceviz büyüklüğünde kopararak tepsiye dizin.

  • 200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyun ve ardından 10 dakika kadar pişirin.

  • İlk sıcaklığı geçen kurabiyelerinizi ılıyan şerbetin içerisine batırıp çıkarın.

  • Bir servis tabağına tüm kurabiyeleri alarak aynı işlemi tekrar edin.

  • Üzerine dilerseniz Antep fıstığı, Hindistan cevizi ya da fındık parçaları koyarak kurabiyeyi servise hazır hale getirebilirsiniz.

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