Tadına bakan mest olacak: Lezzet şöleni yaşatan brownie kurabiye tarifi

Mis kokulu kurabiyeleri çok seviyor ve aynı zamanda şerbetli tatlılardan da vazgeçemiyorsanız bu tarif tam size göre olmalı! İştah kabartan kakaosu, tereyağının müthiş kokusu, hafif şerbeti ile yemelere doyamayacağınız; çay saatlerinin ve gün tabaklarının yıldızı olmaya aday bu kurabiye tarifi için evdeki malzemeler bile yeterli olacak. Hem pratik hem az malzemeli bu lezzet şöleni için sizi tarifimize alalım...

BROWNIE KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

KURABİYE İÇİN:

Oda sıcaklığında 125 gram tereyağı (ya da margarin)

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

ŞERBET İÇİN:

1 bardak su

1 su bardağı şeker

YAPILIŞI