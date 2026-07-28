Tadına bakmak için İstanbul'dan giden var! 80 liraya kapış kapış satılıyor

Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaklıklarla baş etmek isteyen vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor. Merkez ilçe Efeler'de serinlemeye çalışan vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da asırlık gelenek kar helvası ile serinliyor. Hemen her köşe başında bulmanın mümkün olduğu kar helvacıları çarşıları renklendirirken, yıllardır Tabakhane Köprüsü yan tarafında çeşit çeşit kar helvaları ile vatandaşları serinleten Rıdvan Kibar, "Kar helvası Aydınımızın olmazsa olmazı. Bu lezzeti bir tadan bir daha unutamıyor" dedi.

"LEZZETİNİ BİLEN BURAYA UĞRAYIP GİDİYOR"

Denizli'nin Babadağ bölgesinden karlarını getirdiklerini ifade eden Rıdvan Kibar, 46 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, "Aydın'da sıcaklardan dolayı kar helvası olmazsa olmazdır. Aydın'ın sıcağı da hiçbir zaman için çekilecek gibi değil. Yazdan karadut alıyorum. Bu sene kullanacağım karadutu aldım, depoladım. Ağacın tepesinden toplandığı gibi derin dondurucularda bekliyor. Bunu dükkanımızda sıkıyoruz. Şekerle kaynatıyoruz, burada müşterimize hatasız, kusursuz hizmeti veriyoruz. Kar, Denizli Babadağ'dan geliyor. Denizli Babadağ'da bittiği zaman da Fethiye'den geliyor. Karı kışın traktörlerle topluyorlar, slaj şeklinde toprağa gömüyorlar. Oradan da yaz geldi mi kesip kesip bize getiriyorlar. Karlarımız günlük geliyor. İhtiyacımız kadar alıyoruz, ertesi gün bir daha geliyor. Dondurmalı olursa 100 lira, sade kar helvası 80 lira. Müşteri karadut isterse karadut veriyoruz, vişne isterse vişne şerbeti veriyoruz, dondurmalı ver derse de dondurmalı veriyoruz. Kar helvasının tadını alan İstanbul'dan da İzmir'den de Ankara'dan da geliyor. Yazlıkçıların hepsi buraya uğramadan hiçbir zaman için geçmiyorlar. Lezzetini bilen buraya uğrayıp gidiyor" dedi.

"KAR HELVASI ADETA YAZIMIZI KIŞA ÇEVİRİYOR"

Kar helvasını daha çok karadut olarak tercih ettiğini ifade eden vatandaşlardan Sidar Gökdemir ise "Aydın'ımızın geleneksel lezzeti kar helvası. Vişneli ve karadutlu oluyor. Ben karadutluyu daha çok seviyorum, onu tercih ediyorum. Yani yazları sürekli geldiğimiz mekan, durağımız burası. Yazımızı kışa çeviren kar helvaları burada. Herkese de tavsiye ediyorum. Sürekli buradayız, çok seviyoruz. Hem temizliğiyle hem insanlarıyla. Teyzemiz ve amcamız gerçekten çok güzel yapıyorlar. Kendileri de çok iyiler. Ailelerimizle, işte boş günümüzde buraya serinlemeye geliyoruz. Hem de iki güler yüz, iki güzel sohbet eşliğinde kar helvamızı yiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır