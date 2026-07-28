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Yunanlar bu kez Laz böreğini sahiplendi! Bakın hangi isimle tanıttılar

Karadeniz'in simge tatlısı Laz böreğini Yunanistan sahiplendi, üstelik ona yeni bir isim de verdi. Yunan basınında yayımlanan haberde tatlı, ülkenin geleneksel mutfağının önemli lezzetleri arasında gösterilince köken tartışmaları yeniden alevlendi.

Yunanlar bu kez Laz böreğini sahiplendi! Bakın hangi isimle tanıttılar
Gökçen Kökden

Yunanistan'da faaliyet gösteren popüler bir haber platformunda yayımlanan haberde, Galaktoboureko'nun ülkenin en sevilen şerbetli tatlılarından biri olduğu ifade edildi. Haberde, ince yufka katmanları arasına hazırlanan yoğun sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbet sayesinde tatlının kendine özgü bir lezzete sahip olduğu vurgulandı.

Ayrıca yapımının zahmetli olduğu belirtilen tatlının, doğru teknikler uygulandığında ev ortamında da hazırlanabileceği aktarıldı.

SELANİK'İN TATLI MİRASININ PARÇASI OLARAK GÖSTERİLDİ

Haberde Galaktoboureko'nun yalnızca geleneksel bir tatlı olmadığı, aynı zamanda Selanik'in köklü tatlı kültürünün önemli temsilcilerinden biri olduğu öne sürüldü. Selanik mutfağının öne çıkan tatlıları arasında bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumbanın yanı sıra Galaktoboureko da sayıldı.

KÖKEN TARTIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Yunan basınında Galaktoboureko'nun geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtılması, Türkiye'de Laz böreğiyle olan benzerliği nedeniyle köken tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Karadeniz mutfağının simge tatlılarından biri olarak bilinen Laz böreğinin farklı bir isimle Yunan mutfağına aitmiş gibi sunulması, iki ülke arasında daha önce de benzer örnekleri görülen gastronomi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yemek yunan
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