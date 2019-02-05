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Tadına bakmayan bin pişman! 8 farklı karışımdan oluşan Osmanlı kahvesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Osmanlı'dan günümüze miras kalan geleneksel bir lezzetimizden bahsedeceğiz sizlere... Türk kahvesinin bir nebze gölgesinde kalan Osmanlı kahvesi 8 farklı karışımın bir araya gelmesiyle hazırlanan özel bir içecek. Türk kahvesine göre geri planda kalmasının nedeni ise o dönem Osmanlı kahvesinin saray içinde sadece padişahlara hazırlanması diyebiliriz. Günümüzde popüler olan Osmanlı kahvesi nedir, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Tadına bakmayan bin pişman! 8 farklı karışımdan oluşan Osmanlı kahvesi

Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan Osmanlı kahvesi, saray içinde padişahlar için özel hazırlanmış bir karışımdan yapılırmış. Türklere özgü olan bu enfes içecek içinde çeşitli bitkiler ve çekirdek aromaları bulunuyor. Son birkaç yılda popüler hale gelen Osmanlı kahvesi, zengin aromasıyla damaklara bal çalıyor desek abartmış olmayız! Türk kahvesi kadar popüler olmamasının nedeni ise, Osmanlı kahvesinin uzun bir süre boyunca saray dışına çıkmayıp sadece padişahlar için hazırlanmasından kaynaklı diyebiliriz.

2

Osmanlı kahvesinin içinde bulunan malzemeler;

Keçiboynuzu
Damla sakızı
Yemen kahvesi
Menengiç
Salep
Kakule
Krema
Çikolata

Nasıl yapılır?

3

Bir tatlı kaşığı Osmanlı kahvesi, bir fincan soğuk su ve arzuya göre şeker. Aslında bildiğimiz Türk kahvesi pişirme yöntemiyle hazırlanıyor. Malzemeleri cezvede karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kahve pişerken karıştırmayın. Hafif bir şekilde köpürdemeye başladığında ise ateşten alıp, servisini yapın.


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