Tadına bakmayan bin pişman! 8 farklı karışımdan oluşan Osmanlı kahvesi

Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan Osmanlı kahvesi, saray içinde padişahlar için özel hazırlanmış bir karışımdan yapılırmış. Türklere özgü olan bu enfes içecek içinde çeşitli bitkiler ve çekirdek aromaları bulunuyor. Son birkaç yılda popüler hale gelen Osmanlı kahvesi, zengin aromasıyla damaklara bal çalıyor desek abartmış olmayız! Türk kahvesi kadar popüler olmamasının nedeni ise, Osmanlı kahvesinin uzun bir süre boyunca saray dışına çıkmayıp sadece padişahlar için hazırlanmasından kaynaklı diyebiliriz.

Osmanlı kahvesinin içinde bulunan malzemeler;

Keçiboynuzu

Damla sakızı

Yemen kahvesi

Menengiç

Salep

Kakule

Krema

Çikolata

Nasıl yapılır?

Bir tatlı kaşığı Osmanlı kahvesi, bir fincan soğuk su ve arzuya göre şeker. Aslında bildiğimiz Türk kahvesi pişirme yöntemiyle hazırlanıyor. Malzemeleri cezvede karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kahve pişerken karıştırmayın. Hafif bir şekilde köpürdemeye başladığında ise ateşten alıp, servisini yapın.



