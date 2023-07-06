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    4. Tadına doyulmaz Paris Brest tarifi! MasterChef Paris tatlısı nasıl yapılır?

    Tadına doyulmaz Paris Brest tarifi! MasterChef Paris tatlısı nasıl yapılır?

    06.07.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Paris Brest tarifi ve malzemeleri ile ilgili aramalar MasterChef'te yapılmasının ardından hız kazandı. Fransız Mutfağı'a ait tatlının yapılı merak edildi. Peki, MasterChef Paris tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

    Tadına doyulmaz Paris Brest tarifi! MasterChef Paris tatlısı nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 9
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon 250kal

    Paris Brest ya da Paris tatlısı malzemeleri ve tarifiyle merak edildi. 6 TEmmuz 2023 Perşembe akşamı MasterChef'te Paris Brest yapılmasıyla birlikte tatlıyla ilgili merak oldukça yükseldi. İşte tadına doyamayacağınız MasterChef Paris Brest tarifi...

    MASTERCHEF PARİS TATLISI(PARİS BREST) NASIL YAPILIR?

    MALZEMELER

    • Hamur için;
    • 2 su bardağı su
    • 100 gram tereyağ
    • 1.5 su bardağı un
    • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
    • 4 yumurta
    • Kreması için;
    • 2.5 su bardağı süt
    • Yarım su bardağı un
    • Yarım su bardağı şeker
    • 1 yemek kaşığı nişasta
    • 1 paket toz krem şanti
    • Süslemesi için;
    • Çilek veya muz
    • Pudra şekeri

    TARİF

    • Krema için malzemelerin hepsi bir tencerede sürekli karıştırılarak pişirilir.
    • Soğuyunca bir paket toz krem şanti eklenerek 8-10 dk kadar çırpılır.
    • Su ve tereyağ bir tencereye alınır. Ocakta kaynadığında elenmiş un ve pudra şekeri eklenerek iyice karıştırılır.
    • Topaklanma olabilir iyice karıştırarak topaklanma giderilir. Ve soğumaya bırakılır.
    • Soğuduktan sonra yumurtalar teker teker eklenir ve her yumurta eklemesinden sonra iyice çırpılır.
    • Sıkma torbasına alınır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye halka şeklinde sıkılır.
    • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dk kadar pişirilir.
    • Pişen halkalar ikiye bölünür ve her iki tarafına da kremadan sıkılır.
    • Çilek ve muz dilimleri ile kremanın üzeri süslenir.
    • Ayrılan halkalar üst üste koyarak kapatılır. Çilek ve pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!

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    Anahtar Kelimeler:
    Paris Brest tarifi

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