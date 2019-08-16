Tadına doyum olmaz: Antep usulü zeytin piyazı

Antep usulü zeytin piyazı hem çok sağlıklı hem de oldukça pratik bir tarif. Detayları için yazımızı okumaya devam edin;
MALZEMELER
400 gr kırma yeşil zeytin
3-4 dal maydanoz
4-5 dal taze soğan
1 kırmızı kapya biberi
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
SOSU İÇİN
Yarım çay bardağı zeytinyağı
5 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
YAPILIŞI
Yeşil zeytini geniş bir servis tabağına alın.
İnce kıydığınız maydanoz, taze soğan, kırmızı kapya biberi ve iri çekilmiş cevizi ilave edip harmanlayın.
Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp piyazın üzerine gezdirin.
Karıştırıp servis yapın.
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