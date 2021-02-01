Tadıyla sofranızı şölene dönüştüren imam bayıldı tarifi!

Ana malzemesi patlıcan olan imam bayıldı, mutfakta yeni olanların bile usta bir şef gibi yapabileceği bir tarif. Yeter ki yapılış adımlarına dikkat edin. Karnıyarıktan kendini kıymasız olarak ayıran bu lezzet, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

İMAM BAYILDI MALZEMELERİ

4 adet kemer patlıcan

5 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı şeker

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

İMAM BAYILDI YAPILIŞI

Sarımsakları ve soğanları ince ince dilimleyin.

Patlıcanları saplarını koparmadan alacalı soyun ve ortasını yarın. Acısını gidermek için tuzlayıp 15-20 dakika bekletin.

2 adet domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Kalan diğer domatesin de etli kısmını çıkarıp kabuklu kısmını uzun şeritler halinde kesin.

Biberleri dikine kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Bir yarısını küçük küçük, diğer yarısını da uzun şeritler halinde kesin.

Soğan ve sarımsakları tencerede sıvı yağ ya da zeytinyağı ile soteleyin. Biberleri, domatesleri ve domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyin ve 1 su bardağı su ilave edin. 1-2 dakika daha pişirin.

Patlıcanların tuzunu gidermek için yıkayın ve suyunu sıkın. Derin bir tencerede kızartın ve kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın.

Ortasını yardığınız yeri dikkatlice açın ve malzemeleri içine koyun. Şeritler halinde kesilen domates ve biberi de üzerlerine koyun.

175 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Zeytinyağı dökerek servis edin. Afiyet olsun.



