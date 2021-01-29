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Usta şefin elinden: Kaşarlı köfte tarifi! Köftem güzel olmuyor diyenler mutlaka denemeli

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Kaşar peyniri ile süslenmiş hiçbir yemeğin kötü olduğu görülmemiştir herhalde. Et severler için şahane bir lezzet olan kaşarlı köfteyi mutfağınızda hazırlamanız mümkün. Üstelik yapılışı son derece kolay ve lezzeti ise tam yerinde.

Usta şefimizin tarifiyle bu kaşarlı köfteyi tam kıvamında yumuşacık yapacaksınız. İster pilavın ister makarnanın ister yumuşacık bir patates püresinin yanında servis edin parmaklarınızı yiyeceğinizden eminiz.

KAŞARLI KÖFTE MALZEMELERİ

  • 500 gram köftelik kıyma
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet küçük boy kuru soğan
  • Sıvı yağ
  • 1 dilim bayat ekmek içi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

KAŞARLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

  • Kıymayı derin bir yoğurma kabına alın.
  • Soğanı ve bayat ekmeği rendenin ince kısmı ile rendeleyin.
  • Kıymaya tuz, karabiber, soğan, ekmek içi ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave ederek yoğurun.
  • Yoğurduğunuz kıymayı top haline getirin ve ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.
  • Elinizi hafifçe yağlayın ve kopartığınız parçayı önce top haline getirin daha sonra iki avucunuz içinde bastırarak köfte şekli verin.
  • Hazırladığınız köfteleri geniş bir tabağa dizin, üzerine streç film kapatarak buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.
  • Yağsız teflon tavada önlü arkalı pişirerek sıcak servis yapın.
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