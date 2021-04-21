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Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu!

21.04.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu!

Milli güreşçimiz Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Rus rakibi Sergei Kozyrev'i yendi ve 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül'ü kutluyorum. Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatlarında da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bu tür şeylerin artık değeri kalmadı bu ülkede ne yazıkki bütün değerler sıfırlandı
Helal olsun
Eyy Maaşallah

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