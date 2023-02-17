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Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

17.02.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere memleketi Hatay'da yakalanmıştı. Büyük bir yıkımın yaşandığı şehirde sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesinin bir kısmı da enkaz altında kalmıştı. Günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taha'nın ablası Semiha Duymaz ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Abla Duymaz, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Memleketi Hatay'da depreme yakalanan Taha Duymaz günlerdir göçük altındaydı. Ablası Semiha Duymaz, Taha ve ailesi ile ilgili gelişmeleri Instagram hesabı üzerinden duyuruyordu. Taha'ya ulaşılamaması ile birlikte çeşitli hayal ürünü senaryolar ortaya atılmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bugün öğle saatlerinde Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN SON PAYLAŞIM

Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı. Abla Duymaz'dan ailesi ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Abla Duymaz, Instagram hesabı üzerinden iki paylaşımda bulundu. İlk olarak Taha ya da kardeşi Melek'e ait olan bir telefonu çeken Semiha Duymaz, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" notunu düştü.

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Bir diğer paylaşımında da hesabını kapatacağını ve artık yapılacak paylaşımların kendisi ve ailesiyle bir ilgisinin olmayacağını belirten Semiha Duymaz, şu ifadelere yer verdi:

'SON PAYLAŞIMIM OLACAK'

"Kaybımız büyük. Ailem ve ben bu süreçte yanımızda olan, olmak isteyip olamayan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" ifadelerini kullandı.

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BİR MUCİZE BEKLENİYORDU

Birçok ünlü ismin de yakından takip ettiği enkazdan bir mucize bekleniyordu. Duymaz ailesine ait acı haber duyuruldu. Taha Duymaz ve ailesinin olduğu binanın 8 katlı olduğu ve iki binanın birleşerek yıkıldığı belirtilmişti. Enkazdan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı.

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