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"Taha Duymaz öldü" iddiaları deprem sonrası gündem oldu! Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son sağlık durumu nasıl?

07.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremin kurbanlarından biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. Annesiyle göçük altında olduğu söylenen Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak ediliyor. Ablası gözyaşları içinde yardım isterken arkadaşı Tuhan Ak'da sosyal medya üzerinden adresi paylaştı. Peki enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son sağlık durumu nasıl?

"Taha Duymaz öldü" iddiaları deprem sonrası gündem oldu! Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son sağlık durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı da etkiledi. Paylaştığı yemek videolarıyla üne kavuşan 19 yaşındaki Taha Duymaz Hatay'da göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz, annesi ve kardeşine saatlerdir ulaşılamadığını söyledi ve yardım istedi. Peki enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

TAHA DUYMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, Taha'nın ve annesinin akraba ziyaretine gittiğini, o sırada depreme yakalandığını ve Hatay'da telefon çekmediğini gözyaşları içinde söyleyerek, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında." dedi.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan henüz haber alınamıyor.

Birçok Instagram kullanıcısı Taha Duymaz'ın paylaşımlarının altına, "Ses ver Taha", "Lütfen iyiyim de", "İnşallah sağlıklısındır" diye paylaşım yaptı.

TUNAHAN AK'TAN PAYLAŞIM

MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan Ak ise Taha Duymaz'ın adresini paylaştı ve destek istedi: "Taha Duymaz ailesiyle birlite göçük altında lütfen paylaşalım, "Hatay Antakya Betonsan Bedisabuncu okul karşısı"

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

2003 doğumlu Taha Duymaz 19 yaşındadır. Zor hayat şartlarına sahip olan Taha Duymaz çektiği yemek videolarıyla fenomen oldu. Aşçı olmayı hayal ettiğini söylemişti.

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