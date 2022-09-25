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Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

25.09.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna

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