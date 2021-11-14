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Tahin âşıkları buraya: Yemelere doyamayacağınız enfes tahinli tatlı tarifleri

13.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahinin sadece kahvaltı sofralarında pekmezle karıştırılarak tüketildiğini ya da helva yapmak için kullanıldığını düşünüyorsanız aslında pek çok lezzetli tarifin başrolünde olduğunu öğrenince biraz şaşırabilirsiniz. Susamdan elde edilen, oldukça sağlıklı ve faydalı bir besin olan tahinle mutfağınıza yepyeni lezzetler kazandırmaya ne dersiniz?

Tahin âşıkları buraya: Yemelere doyamayacağınız enfes tahinli tatlı tarifleri

Tahinle bir şeyler pişirmek istediğimizde aklımıza daha çok mezeler gelse de birazdan vereceğimiz yepyeni tariflerle sınırları biraz zorlayabilirsiniz. İşte, tahinin şanına yakışan birbirinden lezzetli iki tarif...

TAHİNLİ CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

Tabanı için;

  • 1,5 paket yulaflı bisküvi

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 çimdik tuz

Kreması için;

  • 200 ml krema

  • 400 gram labne

  • Yarım su bardağı tahin

  • 3/4 su bardağı pudra şekeri

Üzeri için;

  • 4 yemek kaşığı tahin helvası

  • 3 yemek kaşığı susam krokan

HAZIRLANIŞ

  • Bisküvileri un haline getirin ve tüm taban malzemeleriyle iyice karıştırın.

  • Kelepçeli bir kalıbın altına yağlı kağıt serin ve bisküvili karışımı dökün.

  • Düz bir bardağın altıyla bastırarak bisküvili karışımı kalıba iyice sıkıştırın.

  • Kremayı derin bir kaba alın ve yoğunlaşana kadar çırpın.

  • Kremaya azar azar pudra şekeri ekleyip rengi koyulaşana kadar çırpmaya devam edin.

  • Daha sonra sırayla labneyi ve tahini ekleyerek iyice karıştırın.

  • Kremayı bisküvilerin üzerine dökün ve kalıbı hafifçe tezgaha vurun ki içerisinde hava kalmasın.

  • Daha sonra kalıbın üzerini streçleyip derin dondurucuda 4 saat bekletin.

  • Dondurucudan çıkan tatlıyı bir tabağa alıp üzerini helva parçacıkları ve susam krokanlarıyla süsleyerek servis edin.

TAHİNLİ ŞEKERPARE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı irmik

  • 200 gram margarin

  • 1,5 su bardağı pudra şekeri

  • 1 su bardağı tahin

  • 1,5 paket kabartma tozu

  • 4 su bardağı un

Şerbet için;

  • 4 su bardağı su

  • 4 su bardağı şeker

  • 1 dilim limon

Servis için;

  • Tahin

  • Ceviz

HAZIRLANIŞ

  • Şerbet için su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon dilimini ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

  • Bir kabın içerisine yumurta, margarin, kabartma tozu, pudra şekeri, irmik ve tahini ekleyip karıştırın.

  • Üzerine azar azar un ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Kıvam alan hamura yuvarlak şekiller verip fırın tepsisine yerleştirin.

  • Fırının ayarını 150 dereceye ayarlayıp tatlıyı 10 dakika pişirin. Daha sonra 175 dereceye alıp pişene kadar fırında tutun.

  • Tatlılar iyice piştikten sonra fırından çıkarıp üzerinde şerbeti gezdirin.

  • Şekerpareler şerbeti çektikten sonra üzerlerini birer kaşık tahin ve ceviz parçacıklarıyla süsleyin.
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