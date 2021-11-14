Tahin âşıkları buraya: Yemelere doyamayacağınız enfes tahinli tatlı tarifleri

Tahinle bir şeyler pişirmek istediğimizde aklımıza daha çok mezeler gelse de birazdan vereceğimiz yepyeni tariflerle sınırları biraz zorlayabilirsiniz. İşte, tahinin şanına yakışan birbirinden lezzetli iki tarif...
MALZEMELER
Tabanı için;
1,5 paket yulaflı bisküvi
1 yemek kaşığı pudra şekeri
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Kreması için;
200 ml krema
400 gram labne
Yarım su bardağı tahin
Üzeri için;
4 yemek kaşığı tahin helvası
HAZIRLANIŞ
Bisküvileri un haline getirin ve tüm taban malzemeleriyle iyice karıştırın.
Kelepçeli bir kalıbın altına yağlı kağıt serin ve bisküvili karışımı dökün.
Düz bir bardağın altıyla bastırarak bisküvili karışımı kalıba iyice sıkıştırın.
Kremayı derin bir kaba alın ve yoğunlaşana kadar çırpın.
Kremaya azar azar pudra şekeri ekleyip rengi koyulaşana kadar çırpmaya devam edin.
Daha sonra sırayla labneyi ve tahini ekleyerek iyice karıştırın.
Kremayı bisküvilerin üzerine dökün ve kalıbı hafifçe tezgaha vurun ki içerisinde hava kalmasın.
Daha sonra kalıbın üzerini streçleyip derin dondurucuda 4 saat bekletin.
MALZEMELER
2 yumurta
1 çay bardağı irmik
200 gram margarin
1,5 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı tahin
1,5 paket kabartma tozu
Şerbet için;
4 su bardağı su
4 su bardağı şeker
Servis için;
Tahin
HAZIRLANIŞ
Şerbet için su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon dilimini ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
Bir kabın içerisine yumurta, margarin, kabartma tozu, pudra şekeri, irmik ve tahini ekleyip karıştırın.
Üzerine azar azar un ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kıvam alan hamura yuvarlak şekiller verip fırın tepsisine yerleştirin.
Fırının ayarını 150 dereceye ayarlayıp tatlıyı 10 dakika pişirin. Daha sonra 175 dereceye alıp pişene kadar fırında tutun.
Tatlılar iyice piştikten sonra fırından çıkarıp üzerinde şerbeti gezdirin.
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