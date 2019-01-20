Tahincioğlu All-Star 2019'u Asya Karması 147-146 kazandı

Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Büşra Pekin, Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu, Alina Boz ve Can Yaman'ın yer aldığı maç, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun bilgisayar ihtiyacını karşılamak için yapıldı.

Organizasyonda Lenovo 3x3 Ünlüler Maçı anlamlı bir amaç için oynandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, All-Star organizasyonunu salondan takip etti.

Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu.

Maçın devre arasında parkeye çıkan Edis, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

All-Star maçını kadın hakemler yönetti

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıktığı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetti.

Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev aldı.

En hızlı emekleyen bebek seçildi

Organizasyonun en dikkati çeken etkinliklerinden biri, "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu.

Etkinliğe emekleme aşamasındaki bebekler katılırken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

