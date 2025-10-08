Tahir Kum Türk Futbolundaki tek tip sözleşme bombasını patlattı! ''Süper Lig’de 24, toplamda 225 futbolcu asgari ücret alıyor''

Türkiye Gazetesinden Tahir Kum’un bugünkü köşe yazısında Türkiye gündemini meşgul eden tek tip sözleşmeye değindi. Tahir Kum’un ‘‘Süper Lig’de 24, toplamda 225 futbolcu asgari ücret alıyor.’’ Sözleri gündem oldu. Öte yandan bazı futbolcuların adına Dubai’de şirket kurularak vergi ödemekten kaçmaya çalışılması iddiaları büyük ses getirdi.

‘‘ONLARCA KEREM VAR!’’

Tahir Kum’un ‘Onlarca Kerem Var’ başlıklı köşe yazısında ‘‘Yaptığım araştırmada sadece Kerem’in değil bu sezon TFF’ye gönderilen oyuncu sözleşmelerinde, 24’ü Süper Lig olmak üzere toplamda 225 futbolcu asgari ücret aldığını öğrendim.’’ dedi.

HAKAN SAFİ-KEREM AKTÜRKOĞLU-FENERBAHÇE ÜÇGENİ

Tahir Kum köşe yazısında, ‘‘Kerem Aktürkoğlu’nun Hakan Safi ile yaptığı sözleşme kulübü bağlamaz. Fenerbahçe’yi herhangi bir sorumluluk altına sokmaz. Bu sebeple Hakan Safi ile Kerem Aktürkoğlu arasında yapılan sözleşme tek tip sözleşme ihlali değildir. Yani, ikinci bir sözleşme değildir. Yapılan sözleşme, kulübü bir sorumluluk altına alıyorsa, o zaman bu durum talimata aykırılık oluşturur.’’ dedi.

DUBAİ’DE ŞİRKET KURULUYOR! VERGİDEN KAÇILIYOR…

Tahir Kum’un köşe yazısından önemli bir haberde bazı futbolcuların aldığı maaşları Türkiye’den değil de Dubai menşeili firmalar üzerinden aldığı üzerine iddialar gündeme geldi. İşte köşe yazısından sözleri… ‘‘Türk futbolunun gündemine oturan oyuncu sözleşmeleri konusunda ortaya atılan bir iddia da futbolcular adına Dubai’de şirket kurularak vergi ödemekten kaçmak.’’ dedi.

Kum, ‘‘Bu araştırmada edindiğimiz bilgi ise Dubai’de futbolculara şirket kurup, ödemelerin bu şirket üzerinden yapılmasının özellikle Erdem Timur zamanında sıklıkla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.’’ ifadesinde bulundu.

İŞTE TAHİR KUM'UN ÇOK KONUŞULACAK KÖŞE YAZISI'NIN TAMAMI...

Onlarca Kerem var!

TFF’ye ibraz edilen sözleşmelere göre; Süper Lig’de 24, toplamda 225 futbolcu asgari ücret alıyor.

TFF’nin bu sezon uygulamaya koyduğu “Tek tip sözleşme” talimatı, kulübe ikinci sözleşmeyi yasaklıyor. Futbolcunun şahıs veya bir şirketle yapacağı sözleşmeyi ise karışılamıyor.

Fenerbahçe, her oyuncuda olduğu gibi Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesinin bir nüshasını Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdi. Ancak bu sözleşmede Fenerbahçe’nin Kerem’e asgari ücret ödeyecek olmasının ortaya çıkması gündeme damgasını vurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında talimatlarda değişikliğe giderek tek tip sözleşmeye geçti. Tek tip sözleşme ihlali ile ilgili de ağır yaptırımlar getirdi. Kerem’in asgari ücretli sözleşmesi, taraflı tarafsız herkesin diline düştü.

Yaptığım araştırmada sadece Kerem’in değil bu sezon TFF’ye gönderilen oyuncu sözleşmelerinde, 24’ü Süper Lig olmak üzere toplamda 225 futbolcu asgari ücret aldığını öğrendim.

Evet, milyon avroların döndüğü bir piyasada, bu kadar çok asgari ücretli futbolcunun olması, hayatın olağan akışına aykırı gibi görünse de durum maalesef böyle.

CEZA ALMALI MI?

Kamuoyundaki genel görüş; Kerem’in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme ve Kerem’in Hakan Safi ile yaptığı sözleşme, tek tip sözleşmenin ihlali anlamına geldiği yönünde. Yani; Fenerbahçe ve Kerem ceza almalı.

Öncelikle talimatı hatırlatmakta fayda var. Kulüp lisans talimatı ve harcama limitleri, kulüplerin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için düzenlendi.

Amaç, kulüpleri tehlikeye sokacak sorumluluktan, yükümlülükten kurtarmak ve güçleri kadar transfer yaparak, güçleri kadar borçlanmaları.

Ezcümle, amaç kulüplere yükümlülük getirecek, federasyona ibraz edilmeyen sözleşmelerden kaçınmaktır.

İkinci sözleşmeyle ilgili yasak kulüpler içindir, futbolcular için değil.

Kulüp ikinci sözleşmeyi yapamaz ama futbolcu kulübü yükümlülük altına sokmayan her türlü sözleşmeyi yapabilir.

Burada olan da işte budur.

F.BAHÇE’Yİ BAĞLAMAZ

Kerem Aktürkoğlu’nun Hakan Safi ile yaptığı sözleşme kulübü bağlamaz. Fenerbahçe’yi herhangi bir sorumluluk altına sokmaz.

Bu sebeple Hakan Safi ile Kerem Aktürkoğlu arasında yapılan sözleşme tek tip sözleşme ihlali değildir. Yani, ikinci bir sözleşme değildir. Yapılan sözleşme, kulübü bir sorumluluk altına alıyorsa, o zaman bu durum talimata aykırılık oluşturur.

Örneğin, bir futbolcunun şahıs veya şirketle yaptığı sözleşme ihtilafa girerse, alacakları ödenmezse ne olur? Futbolcu elindeki o sözleşmeyle, kulübün veya federasyonun kapısını çalamaz.

Çünkü sözleşme şahıs veya bir şirketle yapılmıştır. Bu durumda da kulübün ikinci bir sözleşme yaptığından bahsetmek mümkün değildir.

Tek tip sözleşme özellikle bazı kulüplerin oyuncularla iki farklı sözleşme imzalayıp birini TFF’ye birini çekmeceye atmasını önüne geçmek içindir.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz dönemde özellikle Galatasaray Kulübü bazı yabancı futbolcularla yaptığı ikinci sözleşmeler ortaya çıkmış, yine bazı futbolcular yaptıkları ikinci sözleşme şartlarına uyulmadığı gerekçesiyle FIFA’ya başvurmuştu.

Yıldız isimlere Dubai’de şirket!

Türk futbolunun gündemine oturan oyuncu sözleşmeleri konusunda ortaya atılan bir iddia da futbolcular adına Dubai’de şirket kurularak vergi ödemekten kaçmak.

İddialara göre; özellikle Orta Doğu’da “Free Zone” olarak adlandırılan vergi bölgeleri, oyuncu sözleşmelerinde sıklıkla kullanılıyor.

Kerem’le ilgili “Maaşını Dubai’deki bir şirket üzerinden aldığı” iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Birçok menajer ve spor hukukçusu, Türkiye’de bazı kulüplerin benzeri uygulamanın müdavimi olduğunu ve transferde futbolcular adına Dubai’de şirketler açıldığını dile getiriyor.

Bu araştırmada edindiğimiz bilgi ise Dubai’de futbolculara şirket kurup, ödemelerin bu şirket üzerinden yapılmasının özellikle Erdem Timur zamanında sıklıkla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Tahir Kum'un köşe yazısı Türkiye Gazetesinden alınmıştır