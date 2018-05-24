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Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme fiziki müdahalede bulunan ve 16 maç ceza alan Arda Turan'ın cezasında indirime gitti. Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 maça indirdiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 karşılaşmaya indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı hakeme yönelik hareketlerinin ardından kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 16 maç ceza verilen Arda Turan'ın bu cezasını, Tahkim Kurulunun oy birliğiyle 10 maça düşürdüğünü bildirdi.

Arda Turan konusundaki duruşma talebini reddeden Tahkim Kurulu, bu oyuncunun 39 bin liralık para cezasında değişiklik yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Beşiktaşlı futbolcu olsa sabit suç var diye 16 yı 26 bile yapardınız. Allah celle celaluhu sizi nasıl biliyorsa öyle ıslah etsin inşallah
futboldan men edin bence ???????
Hayırlı işlerrrrrr tüpçüüüü
Yazık. O ceza 48 maç olmalıydı.
futboldan men edilmeli
bence hakeme ceza verilmeli. sen kimsinki arda turanı rapor edip ceza almasını sağlıyorsun. adamın arkasında iktidar var. hakemliği bitirilmeli.
işte bunun için dünya kupasında yokuz.beter olalım.neyimiz doğru be.
yine kime yalakalik yaptı da indirdiler...
iyi halt etti
CANER ERKİN VE QERESMAYA DA AYNI KIYAĞI YAPSAYDINIZ SATILMIŞ LİG SATILMIŞ TFF ÜLKE FUTBOLU ZATEN AYNASI İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMUN REZİL RÜSVA ADAMLAR SİZİ YAZIK SİZE
onuda hazırlık maçlarını sayarak daha da düşürün üzmeyin çok terbiyeli emre ve ardayı
İşte böyle her toplanışınızda 1-2 maç düşün sezon başında cezası kalmasın. O kafar göklere çıkardınız, adam bi türlü yere inemiyor.
niye iniyor verilen ceza yoksa cumhurbaşkanı tlf mu etti
ha ha türkiyede futbol bu işte
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