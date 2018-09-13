SPOR

Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasında indirime gitti. Yapılan açıklamada; Medipol Başakşehir'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta, rakip takım yöneticisine saldırıda bulunan Emre Belözoğlu'nun 3 maçlık cezasının 2 maça indirildiği belirtildi.

Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun 3 maçlık cezasını 2'ye düşürdü.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 lira para cezasının, haksız tahrik derecesi dikkate alınarak takdiren indirilmesi suretiyle, 2 resmi müsabakadan men ve 5 bin 200 lira para cezası olarak düzeltilerek onanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz'ın, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçlık cezasının ise onandığı bildirildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün idarecisi Zafer Aynalı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının, 14 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 667 lira para cezası olarak düzeltildiği de duyuruldu.

emre2

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyorMert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor
PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yoldaPFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir emre belözoğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi 11'i

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi 11'i

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi!

Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi!

Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Göksel Gümüşdağ: Visca, Adebayor ve Volkan Babacan Medipol Başakşehir'de kalacak!

Göksel Gümüşdağ: Visca, Adebayor ve Volkan Babacan Medipol Başakşehir'de kalacak!

Medipol Başakşehir Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

Medipol Başakşehir Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.