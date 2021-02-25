Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyon'undan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 24 bin TL para cezasını onama kararı aldı. Kurul ayrıca Ankaragücü'nün Polonyalı futbolcusu Michal Pazdan'a verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onadı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle:

"-Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Orkan Çınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/304 - K.2020/395 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

-Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Sedat Şahintürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/248 - K.2020/318 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,