Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e resmi sitede yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı verilen 20 gün cezayı kaldırdı; 50 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;