Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Açıklanan karar sonrası sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağı açtı

TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcuya siyah-beyazlılarla yapılacak derbi maçı öncesi müjde sosyal medyayı karıştırdı.
Abdulkerim Bardakçı, bu karar sonrasında Beşiktaş ile cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek.
İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."
Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının düşürülmesi sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada adeta isyan etti. Normal şartlarda 2 maç ceza aldığı için derbide forma giyemeyecek Abdülkerim Bardakcı'nın bu karar sonrası sahaya çıkacak olması ortalığı bir hayli karıştırdı.