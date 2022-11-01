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Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Açıklanan karar sonrası sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağı açtı

01.11.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı. Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli oyuncuya karşılaşma sonrası 2 maç ceza verilmişti. Bu karar sonrası tahkim kuruluna başvuran sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Beşiktaş taraftarını memnun etmeyen bu karar sonrası sosyal medya adeta birbirine girdi.

Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Açıklanan karar sonrası sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağı açtı
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcuya siyah-beyazlılarla yapılacak derbi maçı öncesi müjde sosyal medyayı karıştırdı.

Abdulkerim Bardakçı, bu karar sonrasında Beşiktaş ile cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERİYOR

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Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının düşürülmesi sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada adeta isyan etti. Normal şartlarda 2 maç ceza aldığı için derbide forma giyemeyecek Abdülkerim Bardakcı'nın bu karar sonrası sahaya çıkacak olması ortalığı bir hayli karıştırdı.

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