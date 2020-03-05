Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezasını onadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezası da onandı.

Kurul, Fenerbahçe'ye çeşitli gerekçelerle verilen toplamda 287 bin TL'lik para cezasına yapılan itirazların tamamını reddetti.

Beşiktaş Kulübü'ne verilen 100 bin TL'lik para cezasına yapılan itiraz reddedildi. Ahmet Nur Çebi'ye verilen 75 bin TL'lik para cezasını ise 50 bin TL olarak indirdi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

E.2020/33- K.2020/ 77

Futbolcu Berkan Burak Turan'ın Eyüp Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.01.2020 tarih ve E.2019/508 - K.2020/18 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davacının, itirazının kabul edilerek; 8.823,51 TL tutarlı alacağın, UÇK kararı ile hükmedilen alacak miktarına eklenmesi neticesinde; davacı futbolcunun alacağının 29.411,66 TL olarak düzeltilmesine,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

E.2020/34- K.2020/78

Düzce Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Sabutay Alper Bayülken ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.01.2020 tarih ve E.2019/544 - K.2020/39 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,