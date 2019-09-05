Tahkim Kurulu, Seri'nin 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaraylı oyuncu Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., ve futbolcusu Jean Michael Seri ile ilgili PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/15 K.2019-2020/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael Seri'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,