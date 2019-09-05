SPOR

Tahkim Kurulu, Seri'nin 2 maçlık cezasını onadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulu, Seri'nin 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaraylı oyuncu Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., ve futbolcusu Jean Michael Seri ile ilgili PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/15 K.2019-2020/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael Seri'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK' nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/13 K.2019-2020/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Yeni transferin sözleşmesinde sürpriz maddeYeni transferin sözleşmesinde sürpriz madde
Transfer döneminin en çok konuşulan isimleriTransfer döneminin en çok konuşulan isimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tahkim kurulu Galatasaray Jean-Michael Seri

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Devler'den Dünya Kupası'na veda

Devler'den Dünya Kupası'na veda

Efsane isim Cafu'nun oğlu Danilo hayatını kaybetti

Efsane isim Cafu'nun oğlu Danilo hayatını kaybetti

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mustafa Cengiz açıkladı! Falcao...

Mustafa Cengiz açıkladı! Falcao...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diagne'ye sürpriz teklif! Pazarlıklar başladı

Diagne'ye sürpriz teklif! Pazarlıklar başladı

GS'nin peşinde olduğu Bakayoko kimdir?

GS'nin peşinde olduğu Bakayoko kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK, Fatih Terim'e 4, Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi

PFDK, Fatih Terim'e 4, Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi

Tahkim Kurulu, Seri'nin 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan Seri kararı

Florin Andone'nin sözleşmesinde sürpriz madde

Yeni transferin sözleşmesinde sürpriz madde

Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri

Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan veda ediyor

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.