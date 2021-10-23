Tahkimden Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay ve Osayi Samuel'in cezaları onandı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezaları için yaptığı itirazları reddetti. İki futbolcunun Trabzonspor maçının ardından aldığı cezalar onandı.

Tahkim Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcuları Bright Osayi Samuel ve Altay Bayındır ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve E.2021-2022/227 - K.2021-2022/277 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.10.2021 Cumartesi günü saat 12:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz, Av. Uğur Oker ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde,