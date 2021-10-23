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Tahkimden Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay ve Osayi Samuel'in cezaları onandı

23.10.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır'ın 1 ve Bright Osayi Samuel'in 3 maçlık cezalarını oy çokluğu ile onadı. İki futbolcu Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapamayacak.

Tahkimden Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay ve Osayi Samuel'in cezaları onandı
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezaları için yaptığı itirazları reddetti. İki futbolcunun Trabzonspor maçının ardından aldığı cezalar onandı.

Tahkim Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcuları Bright Osayi Samuel ve Altay Bayındır ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve E.2021-2022/227 - K.2021-2022/277 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.10.2021 Cumartesi günü saat 12:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz, Av. Uğur Oker ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde,

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Bright Osayi Samuel'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile,

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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