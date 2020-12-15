Tahmin bile edemezsiniz! Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson favori sahnesini açıkladı

Peter Jackson verdiği yeni röportajında, J.R.R. Tolkien’in yarattığı fantezi dünyasının uyarlaması olan Yüzüklerin Efendisi filmlerine dair açıklama yaptı.

Screen Rant’in haberine göre yönetmenin en sevdiği sahne İki Kule (The Two Towers) filminde yer alıyor ve esasen Gollum karakterine odaklanıyor. Jackson filmin Gollum’un bölünmüş kişiliğini örneklemek için bir sahneye ihtiyacı olduğunu ve seçtiği sahnenin Gollum’un Frodo ve Sam’i öldürüp yüzüğü kendisi için alıp almamaya dair kendisiyle yaptığı kavga sahnesi olduğunu belirtti.

Jackson, eşi Fran Walsh’ın yazdığı sahneyi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

İki Kule’yi çekiyorduk ve Gollum’u tanıtıyorduk. Gollum’a dair en önemli şey çoğu insanın onu hem Sméagol hem de Gollum olarak tanıyor olması, yani bu bir bölünme. Ama gerçekten, ‘Bu karakter iki kişi’ fikrini verecek bir sahne yoktu. Bu yüzden buna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk ama çekecek vaktimiz yoktu. Böylece Fran, Sam ve Frodo’nun uyuduğu bir sahne yazdı, sadece yataktaki yumrular olarak görünebilirlerdi, yani Elijah ve Sean’ın o sahnede olmasına gerek yoktu. O sahneyi çekecek birine de sahip değildik ben de Fran’a, ‘Sen yazdın, sen çekmelisin’ dedim. Sonra bir günlüğüne içeri girdi ve şimdi fazlasıyla ünlü olan sahneyi yazıp yönetti.

Üçlemede favori sayılabilecek çok fazla sahne bulunsa da özellikle Sam, Frodo ve Gollum’un Mordor’a yaptığı yolculuk sırasında başlarından geçen maceraları konu alan sahneler üçlemenin en can alıcı bölümlerini oluşturuyordu.



