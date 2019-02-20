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Tahtı havaya kaldırılan gelin böyle düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Fas’ta bir düğün töreninde gelin tahttan düşürüldü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Fas'ta geleneksel törende dans edenler tarafından oturduğu tahtla havaya kaldırılan gelin, dansçıların eş zamanlı hareket edememesi sonucu düştü ve yere kapaklandı. Gelinin yardımına hemen çevredekiler koştu. Talihsiz genç kadının kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

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Fas düğün gelin

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