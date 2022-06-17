Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Teşekkür belgesi için kaç puan gerekir?

Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler karnelerin alınacağı 17 Haziran Cuma günü de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki İlkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Takdir-Teşekkür hesaplama ve ayrıntılar haberimizde...

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2022!

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Takdir Teşekkür belgesi hesaplama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenilebiliyor.

Takdir ve Teşekkür belgeleri e-Okul üzerinden elektronik ortamda erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine aşağıdaki linkten ulaşabilecek:

e-okul.meb.gov.tr

Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak erişebilecek.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplaması yapılırken girilen bütün derslerin tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Bu uygulama bütün dersler için yapılır. Sonrasında ise bütün derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

