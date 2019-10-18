Mynet Trend

Takdirlik hareket! Öğrencileri için kolları sıvadı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, okuldaki sıraların bakımı için yüksek fiyat istenince tatil yapmak yerine okuldaki 430 sırayı tek tek onardı.

Öğretmenlik sadece derslere girip çıkmaktan, ders anlatmaktan ibaret değil. Öğretme işi hayatın her alanında, her anında devam eden bir iş. Bir öğretmenin belki de en büyük sorumluluğu öğrencilerine örnek olması. İşte, Muğla‘nın Menteşe ilçesinde 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi‘nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz da bu öğretmenlerden biri. Okulun yıpranan ve tamir isteyen sıralarının onarılması gerekiyordu, bu nedenle okul yönetimi birkaç marangozdan fiyat teklifi aldı. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca sıraların bakımı başka bir zamana bırakıldı. Bunun üzerine öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, okul idaresine teknik personel Birol Tekeli‘nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini söyledi.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Öfkeli kalabalık, eylemciyi darp ettiÖfkeli kalabalık, eylemciyi darp etti
Canlarını zor kurtardılarCanlarını zor kurtardılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci okul

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj: Kasım 2020’yi göremeyebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj: Kasım 2020’yi göremeyebilir

Herkesin içinde başından vurarak öldürmüştü! Yeni gelişme

Herkesin içinde başından vurarak öldürmüştü! Yeni gelişme

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tepki çekmişti! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başvuru

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tepki çekmişti! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başvuru

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

Öfkeli kalabalık, eylemciyi darp etti

Konya'da cip sürücüsü, motosikletteki iki kişiyi ezmeye çalıştı

Canlarını zor kurtardılar

Kartal'da 80 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Kötü koku mahalleyi sardı! Ekipler harekete geçti

Çocuklara öyle bir şey anlattı ki viral oldu!

Çocuklara öyle bir şey anlattı ki viral oldu!

Kuşlar dünyayı nasıl görür?

Kuşlar dünyayı nasıl görür?

Down sendromlu babanın oğlu anlattı: Gurur duyuyorum!

Babası down sendromlu! Nasıl yetiştirildiğini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.