Takdirlik hareket! Öğrencileri için kolları sıvadı

Öğretmenlik sadece derslere girip çıkmaktan, ders anlatmaktan ibaret değil. Öğretme işi hayatın her alanında, her anında devam eden bir iş. Bir öğretmenin belki de en büyük sorumluluğu öğrencilerine örnek olması. İşte, Muğla‘nın Menteşe ilçesinde 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi‘nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz da bu öğretmenlerden biri. Okulun yıpranan ve tamir isteyen sıralarının onarılması gerekiyordu, bu nedenle okul yönetimi birkaç marangozdan fiyat teklifi aldı. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca sıraların bakımı başka bir zamana bırakıldı. Bunun üzerine öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz, okul idaresine teknik personel Birol Tekeli‘nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini söyledi.



