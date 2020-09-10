Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...

İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina, Ganalı hücum oyuncusu Kevin Prince Boateng'i gönderme kararı aldı.
Fiorentina'nın sportif direktörü Daniele Parade, Boateng için, "Bizim planlarımızda yer almayan tek oyuncu Boateng. Onu göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve sezon sonunda Fiorentina'ya geri dönen Kevin Prince Boateng için devreye eski kulübü Las Palmas girdi.
İspanyol basınının haberine göre; Las Palmas, eski futbolcusunu geri istiyor. Haberde Boateng'in de İspanya'ya dönmek istemesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi. (Sporx)
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