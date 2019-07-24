Taksim Cumhuriyet Anıtı'na spreyle ismini yazdı

Beyoğlu Belediyesi çalışanları anıt çevresinde yaptığı incelemede, anıtın kuzey kısmına sprey boyayla "Mehemet" ve "M", doğu ve batı tarafındaki kurnalara da "M" yazılmış olduğunu tespit etti.
POLİS, YAZIYI YAZAN KİŞİYİ ARIYOR
Anıttaki yazılar, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip tarafından ilaçlı su ile temizlendi.
Çevrede yapılan incelemede sprey boya kutusu bulan polis, yazıyı yazan kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışmalara başladı. (DHA)
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