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Taksim'de kafede oturan adamın cep telefonunu böyle çaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

Taksim'de kafede oturan kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Kuyu sokaktaki olay 10 Aralık'ta meydana geldi. Suriyeli Y.Y. (18) ve yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen M.A. kafede oturan bir kişinin cep telefonunu çaldı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli İstiklal Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyafetlerinden tanınarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç Taksim cep telefonu

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