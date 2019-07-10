Taksim'deki gasp dehşeti saniye saniye görüntülendi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’de bir bankanın ATM’sine para yatırmaya çalışan kadının yanına gelen şüpheli, kadının elindeki paraları alarak kaçmak istedi. Paraları alamayan gaspçı, kendisine direnen kadını hafif şekilde yaraladı. Olayı gören vatandaşlar olayı müdahale etmesi üzerine gaspçı, bu defa bıçağı vatandaşlara doğru çekerek olay yerinden kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan kadın, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri görü şahitlerini dinleyerek, kadını polis aracına alarak polis merkezine götürdü.

BİR GÜNDE İKİ AYRI KİŞİYİ GASP ETTİ

Kadının şikayeti üzerine incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan gaspçı ise akşam saatlerinde bir döviz bürosuna giderek yine bıçakla gasp girişiminde bulundu. Bıçakla döviz bürosundaki vatandaşlara saldıran gaspçı, bir kişinin elindeki paraları alarak kaçtı.