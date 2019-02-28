Taksim Meydanı'nda “Dinozor” şaşkınlığı

Taksim Meydanı'na geçtiğimiz günlerde dinozor kıyafeti giyip gelen bir kişiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bir anda dinozor kostümlü şahsı karşısında gören bazı vatandaşlar korkarken, bazıları da fotoğraf çektirdi. Vatandaşların “dinozora” tepkisi renkli görüntüler oluşturdu. Taksim Meydan'dan İstiklal Caddesi'ne doğru yürümek isteyen dinozor kıyafetli şahsa polis ekipleri tarafından izin verilmediği öğrenildi.
(İHA)
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