Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, cam şişelerin kırılarak kesici alete dönüştürüldüğü kavgada taraflar tekme tokat birbirine girdi. Meydanda görevli polisler araya girerek, kavgaya tutuşan grubu ayırdı. Kısa süre sonra aynı noktada tekrar karşı karşıya gelen taraflar kavgaya devam etti. Kavgaya karışan kadınlardan biri, bir erkeği eline geçirdiği cam şişeyle yumrukladı. İhbar üzerine, takviye olarak gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışanlar uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

