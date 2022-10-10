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Talat Bulut, Tuzak dizisiyle ekrana dönüyor! Tuzak'ın yayın tarihi belli oldu

10.10.2022 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in yeni dizisi Tuzak'ın yayın tarihi belli oldu. Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu'nun başrollerde yer aldığı Tuzak dizisinde. çocuklukları ellerinden alınan üç kardeşin hikayesinin anlatılıyor.

Talat Bulut, Tuzak dizisiyle ekrana dönüyor! Tuzak'ın yayın tarihi belli oldu

TV8'in Acun Medya ve Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Tuzak ekrana gelmek için gün sayıyor. Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan ve Emir Benderlioğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, çarşamba akşamları izleyici ile buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dizinin ilk bölümü ise 19 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

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TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

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Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

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TV8 Talat Bulut medya bensu
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