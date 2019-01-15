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Talep arttı! Tabağı 25 TL

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 15.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Soğuk havada gribin düşmanı olarak bilinen kelle paça çorbası sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL'ye satılıyor.

Talep arttı! Tabağı 25 TL

Adana'da geçen ay tanesi 25 TL'den 30 TL'ye yükselen koyun kellesi, hayvan kesimi az olduğu zamanlarda 35 TL'ye satılmaya başladı.

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Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, fiyatı 25 TL’den 30 TL’ye yükselen kellenin fiyatının hayvan kesimi olmadığı zaman 35 TL’ye kadar yükseldiğini belirtirken, 1 TL olan paça fiyatının 2 kat arttığını kaydetti. Çelik, kelle paça çorbasının gribe karşı bire bir olduğunu belirterek, “Hayvanların bulunmaması, üretimin az olması fiyatları her geçen gün artıyor.

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Vatandaşın ilgisi yüksek ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş yiyemiyor. Çiğ kelle kazanda sıcak suda haşlanıyor, kılları çıkınca kör bıçakla tertemiz ediliyor sonra pürmüzle yakılıyor" diye konuştu.

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Çarşı esnafı temsilcisi Tufan Dönen ise koyun kesiminde zaman zaman kıtlık ve stokçuluk olduğunu, sakatat fiyatlarının yakında et fiyatını geçeceğini belirtti. Dönen, bir tane kelleden 5 tabak çorba çıktığını ancak lokantalarda 1 tabak çorbanın 25 TL'ye satıldığını kaydetti. **KAYNAK:DHA

İlgi isteyen sokak köpeği gülümsetti


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Anahtar Kelimeler:
kelle çorbası sakatat fiyatları

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