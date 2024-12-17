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  4. Talep özel doktorundan geldi! Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

Talep özel doktorundan geldi! Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

17.12.2024 00:52
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Muğla'nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, soğuk algınlığı nedeniyle Marmaris'teki evinde rahatsızlanan sanatçı, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı.

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ÖZEL DOKTORUNUN TALEBİ ÜZERİNE ANTALYA'YA NAKLEDİLDİ

Ardından ambulansla Muğla'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine Antalya'daki özel bir hastaneye nakledildi.

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Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Doktor Ferdi Tayfur hastane
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