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Talihsizim diyenler bu insanları görünce şükredecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2019 05:46 | Son Güncelleme

Bazen dünyanın en şansız en dertli insanı gibi hissettiğiniz zamanlar oluyordur. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Herkes zaman zaman bu duyguları hissedebilir. Ama sizin için derlediğimiz bu insanları görünce şanssızlık neymiş çok iyi anlayacak ve şükredeceksiniz.

Talihsizim diyenler bu insanları görünce şükredecek!

Çok istediğiniz bir ayakkabıyı satın almaya gittiğinizde numarasının kalmadığını görünce ya da çok sevdiğiniz bir eşyayı kaybedince kendinizi dünyanın en şanssız kişisi zannediyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraflara bakınca kendinizi dünyadaki en talihli kişi olarak hissedebilirsiniz.

İşte o en talihsiz insanlar...

1 Boya dükkanında çalışan kızın başına gelen...

1

2 Örneğin Sibirya'da yaz demek ki böyle oluyor.

2

3 Sahil güvenlik tatbikatı sırasında hortumu görevliye tutan çocuk

3

4 Tuvalette unutulan pasaport ve uçak bileti

4

5 Ağacın deliğine kafasını soktu, kirpiyle karşılaştı!

5

6 "Kaplumbağamı ararken bu şekilde buldum"

6

7 "Pizza kesicimi ilk kez kullandığım için çok heyecanlandım"

7

8 "Sonunda kızımın kedi sagibi olmasına izin verdim ancak kediye alerjisi olduğu ortaya çıktı"

8

9 Fırtınada havuza düşen barbekü

9

10 Bir sosyal medya kullanıcısı küçük bir kaza sonucu yüzde ne kadar makyaj olduğunu anlayınca kayıt altına almış.

10

11 Araba motoruna 1.5 galon yağ yerine cam yıkama sıvısı konursa...

11

12 Düğün fotoğrafçılığının azizliğine uğrayan damat

12

13 Arabaya fırlatılan lavabo

13

14 Ten rengini eşitlemek için güneş gördüğü yerde oturan adam...

14

15 Evlilik teklifi etmek ettikten sonra yüzüğü düşüren şanssız adam.

15

16 Ağaçtan bu kadının kafasına saplanan kirpinin dikenleri...

16

17 Dünyanın en zor işlerinden biri olan deniz taşımacılığında binlerce ton yükün denize dökülme anları...

17

18 Flaşlar patlayınca gözüken aslanlar böyle kayıt altına alınmış.

18

19 Arabanın üzerinde unutulan tablet!

19

20 Bebeği telefonla oynarken yanlışlıkla 94 dolarlık pizza siparişi vermiş!

20

21 Uçakta arka koltuktan birinin uzattığı ayak... Cam kenarında oturduğu için sevinen yolcu bu duruma çok sinirlenip sosyal medyadan paylaşmış.

21

22 Telefonu açık bulup görmek istemediği şeylerle karşılaşan sevgilinin intikamı...

22

23 Yürürken kirpik kıvırıcısı kullanan kullanıcının tüm kirpikleri alette kalmış!

23

24 Boruların kırılması sonucu heba olan 30 bin ton un...

24

25 Başka bir sosyal medya kullanıcısının bu fotoğrafla birlikte paylaştığı yazı: "Arkadaşlarımla buzu kırıp balık tutmaya karar verdik ve bu anın fotoğrafını çekmek istedik. İşte sonuç..."

25

26 4 saat sonra farklı ayakkabı giydiğini fark eden bir sosyal medya kullanıcısının çektiği kare...

26

27 Para sayma makinesine saçı sıkışan kadının çaresizliği...

27

28 Hello Kitty, takıma sponsor olursa...

28

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
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Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?
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Anahtar Kelimeler:
Şanssızlık

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