Talisca'dan olay yaratan hareket! Al Nassr taraftarıyla ipleri koparttı! ''Türkiye'ye gönderin''

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 2'nci haftasında Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Awal Park'taki müsabaka konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

TALISCA'DAN İSYAN BAYRAĞI

Taraftarların kendisini eleştirip yuhalamasına dayanamayan Brezilyalı oyuncu sahayı terk ederken el,kol hareketi yaparak taraftarlara cevap verdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken Talisca'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti.

"AL NASSR ONU TÜRKİYE'YE GÖNDERMELİ"

Maçtan sonra konuşan Al-Nassr'ın eski futbolcusu Al-Harifi: "Suudi Arabistan futbolunun yıldızlara ihtiyacı var. Anderson Talisca yıldız değil, Al Nassr onu Türkiye'ye göndermeli." dedi.

"TALISCA'YI TÜRKİYE'YE GÖNDERİN"

Al Nassr taraftarları, adı Beşiktaş ile anılan Talisca'nın çıkan haberlerden dolayı futbol oynamak istemediğini ve Türkiye'ye dönmek istediğini düşünüyor. Bu sebeple Talisca'nın Türkiye'ye gönderilmesini ve yerine başka bir oyuncunun alınması gerektiğini savunuyorlar...

