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Talisca yeni takımını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Manchester United’a gideceği iddia edilen Brezilyalı yıldızın, “Roma ile her şartta anlaştım. Beşiktaş’ta çok güzel 2 yıl geçirdim. Kariyerime İtalya’da devam edeceğim” dediği öğrenildi.

Talisca yeni takımını açıkladı

Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yönetimin 21 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanması imkansız gözüken ve son Sivasspor maçının ardından Vodafone Park’ta tribünlerle vedalaşan Brezilyalı yıldız, yeni adresini Beşiktaş’taki eski takım arkadaşlarına söyledi.

Özellikle Adriano, Vagner Love, Quaresma gibi isimlerle sürekli konuşan Talisca’nın, “Roma ile her şartta anlaştım. Beşiktaş’ta çok güzel 2 yıl geçirdim ve veda ettim. Umarım gelecek sezon başarılı olursunuz. Kariyerime İtalya’da devam edeceğim” dediği öğrenildi.

Şenol hoca yanıldı

Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Talisca’yla ilgili “Cenk Tosun’a rakip olabilir” açıklaması yapmıştı. O günlerde Talisca’nın Manchester United’a gideceği kulislerde ciddi şekilde konuşulmuştu. Roma’nın Talisca’nın bonservisi için Benfica’ya 30 milyon Euro’ya yakın bir ücret ödemesi bekleniyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Talisca Beşiktaş Manchester United

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