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Tam 1 metre uzunluğunda! Böyle bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 06.06.2019 20:32 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.

Tam 1 metre uzunluğunda! Böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, deniz açıklarından sahile akıntıyla sürüklenen 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Yunusların, açıkta öldükten sonra akıntıyla sahile geldiği belirten vatandaşlar son aylarda yaşanan benzer vakalara anlam veremediklerini söyledi.

YUNUSLAR OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Yunuslar belediye yetkilileri tarafından inceleme yapıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak yunus

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