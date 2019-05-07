Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

Kuzu gerdan eti, pirinç, sarımsak, çeşitli bahahartalar ve salçayla hazırlanan beyran, oldukça zahmetli bir yemektir, orijinal bir beyran çorbasının yapımı 13 saat sürer. Ciddi anlamda beceri ister ve her yerde de yenmez. Evinizde yapacaksanız bile son derece dikkatli ve özenerek çalışmanız gerekir.
Beyran hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise haşlanan kuzu gerdanın suyunun kullanılmasıdır. Et suyu, beyrana lezzet veren en önemli ayrıntıdır. Antep'in yöresel çorbası beyran şifa niyetine içilir. Üst solunum yolları rahatsızlıkları için tam bir şifa deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Beyran çorbası içindeki baharatlar ve güçlü protein yapısı sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo verdirici etkisi vardır.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı savaş verir.
İçindeki bol miktardaki sarımsak sayesinde güçlü bir antibiyotik içeceği konumundadır.
Malzeme Listesi
1 kg kuzu gerdan
1 çay bardağı pirinç
6 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağ
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı pul biber
8 diş sarımsak
göz kararı tuz
göz kararı karabiber
Hazırlanışı
Kuzu gerdanları 45 dakika düdüklü tencerede haşlayın. Pişen etleri kemiklerinden didikleyin ve suyunu bir tencereye alın.
Haşlanan etlerin suyunda pirinçleri pişirin.
Ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin, sarımsakları soteleyip salçayı ve pul biberi ekleyin. Sos kıvamı alana kadar pişirin.
Pişen pirinçlerin içine didiklediğiniz etleri ve hazırladığınız sosu döküp, bir taşım kaynatın ve servis edin.
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