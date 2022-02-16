Tam 28 koronavirüs testi de pozitif çıktı! Otopsideki detaydan sonra karantinaya alındı

İtalya’nın Chieti sahilinde yüzdüğü sırada boğularak ölen Ukraynalı adam bilim dünyasını şaşırttı. 16 saat sonra kayalıkların arasında sıkışmış bir şekilde bulunan adamın kesin ölüm nedenini öğrenmek için doktorlar otopsi yapmaya karar verdi. 41 yaşındaki adama yapılan otopsi sonucunda testi pozitif çıktı.

KARANTİNAYA ALINDI

Doktorlar adamın hastaneye koronavirüs yaymasını önlemek için yüksek güvenlik önlemleri aldı. Adamın cesedi, Chieti Hastanesi morgunda, sızdırmaz bir su geçirmez çanta içinde 4 derecede muhafaza edildi. Ölümünün ardından da hala testleri pozitif çıkan adam bilim insanları tarafından araştırmaya alındı.



