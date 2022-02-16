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Tam 28 koronavirüs testi de pozitif çıktı! Otopsideki detaydan sonra karantinaya alındı

16.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Chieti sahilinde yüzdüğü sırada boğularak hayatını kaybeden ismi açıklanmayan bir kişinin otopsisindeki detay bilim dünyasını şaşırttı. Herhangi bir semptom göstermemesine rağmen 1 ay boyunca yaptırdığı 28 koronavirüs testinin de pozitif çıktığı öğrenilen adamın naaşından alınan sürüntü incelendi. Koronavirüs testi pozitif çıkan adam morgda cam bir çantanın içinde karantinaya alındı.

Tam 28 koronavirüs testi de pozitif çıktı! Otopsideki detaydan sonra karantinaya alındı

İtalya’nın Chieti sahilinde yüzdüğü sırada boğularak ölen Ukraynalı adam bilim dünyasını şaşırttı. 16 saat sonra kayalıkların arasında sıkışmış bir şekilde bulunan adamın kesin ölüm nedenini öğrenmek için doktorlar otopsi yapmaya karar verdi. 41 yaşındaki adama yapılan otopsi sonucunda testi pozitif çıktı.

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KARANTİNAYA ALINDI

Doktorlar adamın hastaneye koronavirüs yaymasını önlemek için yüksek güvenlik önlemleri aldı. Adamın cesedi, Chieti Hastanesi morgunda, sızdırmaz bir su geçirmez çanta içinde 4 derecede muhafaza edildi. Ölümünün ardından da hala testleri pozitif çıkan adam bilim insanları tarafından araştırmaya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İtalya
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