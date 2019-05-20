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Tam 30 metre! İlk başta deniz altı sandı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Taylandlı bir dalgıcın 30 metre uzunluğundaki mavi balina ile yakın karşılaşması çarpıcı görüntülere sahne oldu.

Tam 30 metre! İlk başta deniz altı sandı

Taylandlı bir dalgıç, mavi bir balinanın bu fantastik görüntülerini Sri Lanka kıyılarına geçtiğinde görüntülemeyi başardı.

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Bu olağanüstü resimler, nazik bir dev balinanın dalgıca merhaba demeye geldiği bir zamanı gösteriyor.

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Yaklaşık 30 metre uzunluğunda olduğu sanılan büyük mavi balina, Sri Lanka’nın ılık sularında ortaya çıktı.

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37 yaşındaki Taylandlı fotoğrafçı Tanakit YamMo Suwanyangyaun, devasa memelinin bu çarpıcı fotoğraflarını başka bir dalgıcın yardımı ile çekmeyi başardı.

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Tanakit YamMo yaşadığı o anları şöyle ifade etti: “Bir denizaltı gibi görünüyordu. Gördüğümüz her balina çok büyüktü, ama bu 30 metre uzunluğundaydı. Bu dünyada ne kadar küçük olduğumu fark etmemi sağladı. ”

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"Suya girmek için hızlı olmanız gerekiyor, ancak onları korkutmadan, aksi takdirde çok hızlı bir şekilde kayboluyorlar."

“Seni geçmeden önce sadece on saniyen var, bu yüzden onlarla birlikte dalarken nefesini tutman gerekiyor. Çok fazla fiziksel çaba gerek. ”

Mavi balinalar, Dünya'da var olduğu bilinen en büyük hayvanlardır. Şimdiye kadar kaydedilen en ağır mavi balina 173 ton ağırlığındaydı.

Deniz memelileri, 19. yüzyılın başlarında, 1966'da koruma altına alınana kadar avlanmıştı.

Uluslararası Doğanın Korunması Birliği şimdi dünya çapında 10.000 ila 25.000 arasında mavi balina olduğunu tahmin ediyor.

Büyük boyutlarına rağmen, mavi balinaların neredeyse sadece planktonlarla beslendiği ve bir yetişkin balinanın günde 40 milyon kadar plankton yiyebildiği söylenir.

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