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Tam 32 yıl sonra gerçekleşti! Su seviyesi rekor kırdı

Bölgede etkili olan yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Çıldır Gölü'nde su seviyesi, son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gökçen Kökden

Çıldır Gölü'nde yapılan ölçümlere göre göldeki su miktarı, uzun yılların ardından rekor seviyeye yükselirken, ortaya çıkan manzara hem bölge halkını hem de doğaseverleri sevindirdi.

Tam 32 yıl sonra gerçekleşti! Su seviyesi rekor kırdı 1

Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan balık lokantası sahibi Canılgın Uzunkaya, özellikle ilkbahar ve yaz başında etkili olan yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün kontrollü şekilde erimesinin gölün su seviyesindeki artışta önemli rol oynadığını belirtti. Su seviyesindeki yükseliş, göl ekosistemi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, balıkçılık ve kuş yaşamına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tam 32 yıl sonra gerçekleşti! Su seviyesi rekor kırdı 2

Son yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman çekilmenin yaşandığı gölde, bu yıl ulaşılan seviye son 32 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Göl çevresindeki doğal yaşam yeniden canlanırken, bölgeye gelen ziyaretçiler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Tam 32 yıl sonra gerçekleşti! Su seviyesi rekor kırdı 3

Yetkililer, su seviyesindeki artışın düzenli olarak takip edildiğini belirterek vatandaşların göl çevresinde güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü baraj
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