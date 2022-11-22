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Tam 4 yıl sonra ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

22.11.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan bir anne, 4 yıl önce kaybettiği ve organları bağışlanan kızının kalbinin nakledildiği kişiyle buluştu. Görüşme esnasında, rahmetli kızının yaşlı adamın bedenindeki kalp atışlarını dinleyen annenin duygusal anları herkesi derinden etkiledi. İki taraf için de oldukça anlamlı olan bu buluşmada, hem acılı anne hem de nakille hayata tutunan adam samimiyetle neler yaşadıklarını paylaştı.

Tam 4 yıl sonra ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Indiana'dan Amber Morgan, 2018'de henüz 20 yaşında olan kızı Andreona Williams'ı astım hatalığı sebebiyle kaybetti. Ölen gencin organları bağışlandı ve anne Amber Morgan, tam dört yıl sonra kızının kalbiyle hayata tutunan 68 yaşındaki Tom Johnson ile tanıştı. Chicago'daki bir otelde gerçekleşen görüşme, duygusal anlara sahne oldu. Morgan, Johnson'ın göğsüne bastırılan bir steteskopla kalp atışlarını dinledi. Bu duygusal anın ardından konuşan acılı anne, "Neredeyse kızıma tekrar sarılabilirmişim gibi. Bu harika." diye konuştu.

YANIT ALAMADI

Çocukluğundan beri zayıf bir kalple yaşamış olan Johnson, Chicago'daki Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki gerçekleşen nakilden bir yıl sonra, 2019'da Morgan'a bir mektup yazdı. Ailenin kalbi bağışlama kararından dolayı minnettarlığını ifade etmek istedi. İkinci bir mektup daha gönderdi, ancak yakın zamana kadar herhangi bir yanıt alamadı. Tom, görüşmenin ardından "Amber ile tanışmak benim için büyük bir lütuf. Neredeyse her gece bunun olması için dua ediyordum. Bu kelimelerin de ötesinde bir his, inanılmaz." diye konuştu.

TEK ÇARE NAKİLDİ

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Doktorlar, Johnson için kalp pili ve defibrilatörü denedikten sonra ona naklin kendisi için en iyi çözüm olduğunu söylediler. Talihsiz adam, Adreona'nın kalbini almadan önce 18 ay boyunca bekleme listesindeydi. Johnson, "Yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açtı. İnanılmaz. Yani, bahçede çalışabilirim, bisiklete binebilirim. Oğullarım ne kadar hızlı gidebildiğime inanamıyor." diye anlattı.

KENDİSİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Morgan, kendisi de kalp krizi geçirdikten sonra Johnson'la tanışmak zorunda hissetti. "Mektubu okudum. Onun başka birinin içinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini biliyorsunuz, ama gerçekten duymak ve sonucu görmek inanılmaz. Hayatı boyunca beni çok gururlandırdı ve hala da gururlandırıyor." dedi.

''ONUN ARACILIĞIYLA YAŞIYOR''

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Johnson, Andreona'nın ailesinin organlarını bağışlamaya karar vermesinin ardından hayatı kurtulan üç kişiden biri. Morgan, "Kızım, Johnson aracılığıyla yaşıyor. Artık onunla benzer nedenlerle gerçekten yapamadığı her şeyi yapabiliyor. Onun da nefesi kesilirdi ama onunki astımdı." diye anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ Organ nakli‎

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