Zelenskiy'e suikastın önünü açtı! Rus basınından Putin iddiası: Toplantının perde arkası sızdı

Rusya’da güvenlik yetkililerinin, Vladimir Putin’in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve üst düzey komutanları hedef almak için izin istediği öne sürüldü. Kremlin, Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığını duyurdu.

"SİYASİ VE ASKERİ YÖNETİM HEDEF ALINSIN"

Rus haber sitesi Bloknot, Rus askeri Telegram kanallarına ve adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre, Putin’in perşembe akşamı topladığı Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’nın siyasi ve askeri yönetiminin hedef alınmasının gündeme getirildiğini öne sürdü.

Bloknot’a göre Rus güvenlik yetkilileri, Ukrayna altyapısına yönelik misilleme saldırılarının Rusya’ya düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını caydırmadığını savundu. Bu gerekçeyle Zelenskiy ve Ukrayna Genelkurmayı’nın üst düzey isimlerini hedef almaya yönelik gayriresmi kısıtlamanın kaldırılmasını istedikleri ileri sürüldü.

ERTESİ GÜN “İZİN VERİLDİ” İDDİASI

Bloknot’un haberinde, güvenlik yetkililerinin Putin’den izin istediği iddiasına yer verildi. Ertesi gün ise Moskovskiy Komsomolets gazetesi, kısıtlamanın kaldırıldığını öne sürdü.

KREMLİN, ABU DABİ GÖRÜŞMELERİNİ DUYURDU

Kremlin’in açıklamasına göre Putin, ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’la görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi’ni topladı. Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen müzakereler hakkında bilgi verdi.