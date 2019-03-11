Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Cumayeri ilçesinde balıkçılık yapan Tunay Şengül, Melen Çayı'nda avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı. Şengül, uzun uğraşı vererek balığı kıyıya almayı başardı.

Şengül, yayın balığını vakit kaybetmeden evinin bahçesindeki havuza bıraktı. 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İLK KEZ BU BÜYÜKLÜKTE YAKALADI

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı yakaladığını söyledi.

Bin lira fiyat verene balığı satacağını duyuran Şengül, "850 lira teklif eden oldu vermedim. Lezzeti hiçbir yerin balığına benzemez. Burada tutulan balık başka balıkların lezzetine benzemez, daha lezzetlidir. Vatandaşlar genellikle balık yemek için bu bölgeye gelir. Barajlardan alınan bir balık değil, bu nehirden tutulan bir balık, o yüzden lezzeti başkadır." dedi.

